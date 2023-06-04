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Масалитин: второе место ЦСКА в РПЛ — успех

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Бывший футболист Валерий Масалитин оценил выступление армейского клуба в сезоне-2022/23.
Масалитин: второе место ЦСКА в РПЛ — успех
  • РИА Новости

«Второе место ЦСКА — успех. «Зенит» вне конкуренции, поэтому борьба шла за второе и третье места. В этом году клубу ЦСКА исполнилось 100 лет. Будет совсем хорошо, если футболисты ещё и Кубок выиграют», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил армейцам и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал уход защитника Георгия Щенникова из армейского клуба.

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