Обляков — Щенникову: будет не хватать тебя, брат

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал уход защитника Георгия Щенникова из армейского клуба.

«С победой. Спасибо всем за поддержку! В следующем сезоне надо закончить повыше. Жора — легенда, лучший! Будет не хватать тебя, брат. Но главный матч ещё впереди, ждём каждого 11 июня в «Лужниках», — написал Обляков в Telegram-канале.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил армейцам и лишился шансов в борьбе за медали.

Напомним, что Щенников выступал за клуб с 2008 года. Он провёл за ЦСКА 367 матчей, забил десять мячей и сделал 15 результативных передач. Игрок покидает клуб по истечении срока действия контракта.

Ранее сообщалось, что Щенников произнёс прощальную речь после ухода из ЦСКА.