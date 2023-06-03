Щенников произнёс прощальную речь после ухода из ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников выступил с прощальной речью после последнего матча в составе московского клуба.

«Спасибо за сегодняшнюю игру, спасибо всем, кто пришёл, всем болельщикам армейского клуба. Вы навсегда в моём сердце, красно-синем! Я вас очень люблю! Люблю каждого здесь находящегося, на трибунах и в команде. Люблю и уважаю», — цитирует Щенникова Sport24.

ЦСКА в 30-м туре чемпионата России на своём поле разгромил «Ростов» и стал серебряным призёром РПЛ. Игра завершилась со счётом 4:1.

В текущем сезоне 32-летний защитник сыграл в пяти матчах за ЦСКА во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Щенников выступал за клуб с 2008 года.

Ранее ЦСКА подтвердил уход Щенникова и поблагодарил игрока.