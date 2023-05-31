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ЦСКА подтвердил уход Щенникова и поблагодарил игрока

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ЦСКА официально подтвердил уход защитника Георгия Щенникова из московского клуба летом.
ЦСКА подтвердил уход Щенникова и поблагодарил игрока
  • globallookpress.com

«Друзья, игра с «Ростовом» станет последним домашним матчем Георгия за ЦСКА! Жора — наш воспитанник, он провёл в клубе 20 лет, и мы не можем оставить его без достойных проводов! Давайте все вместе поблагодарим его за годы, проведённые в ЦСКА», — передаёт пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 32-летний Щенников сыграл в пяти матчах за ЦСКА во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее агент Щенникова заявил, что Георгию хочется выступать в РПЛ.

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