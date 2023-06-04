Тарасов выделил Дзюбу и Пиняева в сезоне-2022/23

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал лучших игроков чемпионата России в сезоне-2022/23.

«В этом сезоне мне понравилось, как играл Дзюба, также хорошо влился в «Локомотив» Пиняев. Могу ещё выделить игру Миранчука. Также мне понравилось, как «Спартак» играл в атаке. Выделю ещё Литвинова — очень умный парень», — цитирует Тарасова Metaratings.

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее Юрий Сёмин назвал лучших игроков сезона-2022/23 в РПЛ.