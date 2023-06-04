Леклер начнёт гонку на Гран-при Испании с пит-лейна

Пилот Ferrari Шарль Леклер будет стартовать с пит-лейна в гонке на Гран-при Испании.

«Мы воспользовались возможностью поменять коробку передач, фактически всю заднюю часть болида, чтобы убедиться, что там нет ничего неблагоприятного», — сообщил гоночный инженер команды Джок Клиа.

Гонка пройдёт 4 июня. Начало — в 16:00 мск.

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Испании «Формулы-1». Леклер провёл неудачную квалификацию, заняв 19-е место.

Ранее сообщалось, что Mercedes продлила контракт с Джорджем Расселлом до 2025 года.