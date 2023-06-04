Кришито признался, что ему было нелегко уезжать из России

Бывший капитан «Зенита» Доменико Кришито рассказал, что ему было тяжело уезжать из России.

«В «Зените» у меня было несколько замечательных лет. Мне было нелегко уезжать из России и оставлять такие прекрасные воспоминания. То, что меня так помнят за границей, наполняет меня радостью», — цитирует Кришито La Gazzetta dello Sport.

Последним клубом Кришито был итальянский «Дженоа».

36-летний итальянец играл за петербургский клуб с 2011 по 2018 год. На счету защитника 20 голов в 224 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

В составе «Зенита» Кришито победил в РПЛ (сезон‑2011/12 и 2014/15), в Кубке России (сезон-2015/16) и Суперкубке страны (2015/16).

Ранее стало известно, что Кришито объявил о завершении карьеры.