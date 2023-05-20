Бывший капитан «Зенита» Кришито объявил о завершении карьеры

Бывший капитан «Зенита» Доменико Кришито объявил о завершении спортивной карьеры.

Об этом сообщает пресс-служба петербуржцев.

Последним клубом Кришито был итальянский «Дженоа».

36-летний итальянец играл за петербургский клуб с 2011 по 2018 год. На счету защитника 20 голов в 224 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

В составе «Зенита» Кришито победил в РПЛ (сезон‑2011/12 и 2014/15), в Кубке России (сезон-2015/16) и Суперкубке страны (2015/16).

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Зенита» Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии.