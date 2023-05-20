Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бывший капитан «Зенита» Кришито объявил о завершении карьеры

Короткая ссылка
Бывший капитан «Зенита» Доменико Кришито объявил о завершении спортивной карьеры.
Бывший капитан «Зенита» Кришито объявил о завершении карьеры
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба петербуржцев.

Последним клубом Кришито был итальянский «Дженоа».

36-летний итальянец играл за петербургский клуб с 2011 по 2018 год. На счету защитника 20 голов в 224 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

В составе «Зенита» Кришито победил в РПЛ (сезон‑2011/12 и 2014/15), в Кубке России (сезон-2015/16) и Суперкубке страны (2015/16).

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Зенита» Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить