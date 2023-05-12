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Бывший полузащитник «Зенита» Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии

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Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель принял решение завершить карьеру в сборной Бельгии.
Бывший полузащитник «Зенита» Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии
  • РИА Новости

Футболист дебютировал в составе сборной Бельгии в 2008 году и с тех пор провел за национальную команду 130 матчей, забив 12 мячей. В составе сборной хавбек стал бронзовым призёром ЧМ-2018.

Витсель 6 июля присоединился к «Атлетико». В текущем сезоне бельгиец провёл 38 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее Веркотерен рассказал, что фанаты «Спартака» повлияли на назначение Тедеско в Бельгии.

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