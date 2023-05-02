Веркотерен рассказал, что фанаты «Спартака» повлияли на назначение Тедеско в Бельгии

Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркотерен рассказал, что болельщики «Спартака» повлияли на выбор Доменико Тедеско в качестве главного тренера национальной команды.

«Мои контакты помогли собрать информацию — я получил несколько инсайдов из России, о Тедеско было много позитивных отзывов. Скажем так, фанаты «Спартака», которые очень хорошо разбираются в российском футболе. Это не люди из структуры клуба, как, например, Леонид Федун», — цитирует Веркотерена «Спорт-Экспресс».

Контракт тренера со сборной Бельгии рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года. Последним клубом немецкого специалиста был «Лейпциг». С 2019 по 2021 год тренер возглавлял «Спартак».

25 марта стало известно, что Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, предлагала президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову назначить Тедеско наставником сборной России по футболу.

Ранее журналист ежедневного издания Sudinfo Филипп Гердай оценил работу Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии по футболу.