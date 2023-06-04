Маслов — о незабитом пенальти Промеса в матче с «Крыльями»: никак не обсуждали в команде

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о незабитом Квинси Промесом пенальти в матче заключительного тура с «Крыльями Советов».

«В игре с «Крыльями» не получилось забить больше, чем соперник. Нереализованный пенальти Промеса? Никак не обсуждали в команде. Да, человек не забил, но мы все люди — все ошибаемся», — цитирует Маслова «Чемпионат».

В 27 матчах РПЛ Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке бомбардиров сезона, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Третьего июня «Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата. Также красно-белые вылетели из Кубка России, уступив тольяттинскому «Акрону» (1:2).

Ранее сообщалось, что Абаскаль не рассчитывает на Николсона.