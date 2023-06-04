Metaratings: Абаскаль не рассчитывает на Николсона

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон в ближайшее время может покинуть московский клуб.

По информации Metaratings, главный тренер команды Гильермо Абаскаль не рассчитывает на ямайского форварда и уже сообщил об этом самому игроку. Ему предложили заняться поиском нового клуба.

В нынешнем сезоне Николсон забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 27 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Генке» опровергли информацию об интересе к Николсону.