Романо: Асенсио подпишет контракт с ПСЖ до 2027 года

Бывший полузащитник «Реала» Марко Асенсио в качестве свободного агента готовится подписать контракт с «Пари Сен-Жермен».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение до 2027 года будет заключено на следующей неделе, после прощания игрока с болельщиками «Реала».

3 июня стало известно, что Асенсио не продлил контракт со сливочными и покинул клуб в качестве свободного агента.

Испанец является воспитанником «Мальорки» и выступал за «Реал» с 2015 года. Он провёл за мадридский клуб 285 матчей во всех турнирах, забил 61 мяч, отдал 32 результативные передачи и выиграл 17 трофеев.

Ранее сообщалось, что «Реал» на следующей неделе объявит о трансфере Джуда Беллингема.