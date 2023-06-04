Романо: Асенсио подпишет контракт с ПСЖ до 2027 года
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По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение до 2027 года будет заключено на следующей неделе, после прощания игрока с болельщиками «Реала».
3 июня стало известно, что Асенсио не продлил контракт со сливочными и покинул клуб в качестве свободного агента.
Испанец является воспитанником «Мальорки» и выступал за «Реал» с 2015 года. Он провёл за мадридский клуб 285 матчей во всех турнирах, забил 61 мяч, отдал 32 результативные передачи и выиграл 17 трофеев.
Ранее сообщалось, что «Реал» на следующей неделе объявит о трансфере Джуда Беллингема.