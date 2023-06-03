«Реал» объявил об уходе Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио покинул мадридский клуб.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Асенсио является воспитанником «Мальорки» и выступал за «Реал» с 2015 года. Он провёл за мадридский клуб 285 матчей во всех турнирах, забил 61 мяч, отдал 32 результативные передачи и выиграл 17 трофеев.

Как сообщает AS, 27-летний игрок в ближайшие дни завершит переход в «Пари Сен-Жермен». Футболист подпишет с парижанами контракт сроком на четыре-пять лет.

Ранее сообщалось, что «Реал» на следующей неделе объявит о трансфере Джуда Беллингема.