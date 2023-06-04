Изидор: «Торпедо» заслуженно заняло последнее место в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался об уровне «Торпедо» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Уровень «Торпедо»? Я считаю, что они заслуженно заняли последнее место в РПЛ. Если говорить об игроках «Торпедо», которые мне понравились, то у них есть один хороший полузащитник — играет под седьмым номером», — цитирует Изидора «Чемпионат».

Встреча в Москве на «РЖД Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Локомотива» голами отметились Наир Тикнизян, Сергей Пиняев и Вильсон Изидор. За «Торпедо» забил Илья Стефанович.

Таким образом, железнодорожники стали восьмыми по итогам сезона в РПЛ. «Торпедо» заняло 16-е место и вылетело в Первую лигу.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что летние сборы столичной команды пройдут в Баковке.