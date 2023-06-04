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Галактионов: сборы «Локомотива» пройдут в Баковке

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что летние сборы столичной команды пройдут в Баковке.
Галактионов: сборы «Локомотива» пройдут в Баковке
  • РИА Новости

«Сборы пройдут в Москве, в Баковке. Расписание контрольных матчей уточняется. В ситуации, которая есть, выезжать не предполагается возможным. Предстоит отпуск у команды — 18‑го числа медкомиссия, 19‑го — сбор» — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Москве на «РЖД Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Локомотива» голами отметились Наир Тикнизян, Сергей Пиняев и Вильсон Изидор. За «Торпедо» забил Илья Стефанович.

Таким образом, железнодорожники стали восьмыми по итогам сезона в РПЛ. «Торпедо» заняло 16-е место и вылетело в Первую лигу.

Ранее сообщалось, как Баринов ответил на вопрос о мечте попробовать силы в Европе.

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