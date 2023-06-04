Тиафо: мне нет дела до вылета других теннисистов из США с «Ролан Гаррос»

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал поражение в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 от немца Александра Зверева.

«Я был последним американцем на турнире? Я не испытываю за это гордости, мне всё равно. Я хочу завоёвывать трофеи. Мне нет дела до других представителей США. Теннис — эгоистичный вид спорта», — сказал Тиафо на пресс-конференции.

Игра завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:5) в пользу Зверева. Продолжительность матча составила 3 часа 45 минут.

Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет €49 млн.

Ранее сообщалось, что Тарпищев объяснил поражение Рублёва на «Ролан Гаррос» от Сонего однообразной игрой.