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Тарпищев объяснил поражение Рублёва на «Ролан Гаррос» от Сонего однообразной игрой

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Андрей Рублёв должен был показать в матче Открытого чемпионата Франции с Лоренцо Сонего более вариативную игру.

«Рублёв не использовал моменты, которые у него были по ходу матча. Не додавил, где-то удачи не хватило. Плюс он действует однообразно. Соперник по ходу матча приноровился к игре Андрея и в концовке был сильнее», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Рублёв в третьем круге проиграл Сонего со счётом 7:5, 6:0, 2:6, 6:7 (5:7), 3:6. Игра продолжалась 3 часа 45 минут.

Следующим соперником итальянца станет россиянин Карен Хачанов.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос».



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