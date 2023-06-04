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Нагорных считает, что «Локомотив» мог завершить сезон в РПЛ выше в турнирной таблице

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказал мнение, что столичный клуб мог завершить сезон выше в турнирной таблице РПЛ.
Нагорных считает, что «Локомотив» мог завершить сезон в РПЛ выше в турнирной таблице
  • РИА Новости

«Если говорить начистоту, мы могли быть ещё на одну-две позиции выше. Мы проиграли «Зениту» и дважды сыграли вничью. Если бы в этих матчах мы показали результат лучше, то были бы ещё выше», — приводит слова Нагорных РИА Новости.

«Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Москве на «РЖД Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Локомотива» голами отметились Наир Тикнизян, Сергей Пиняев и Вильсон Изидор. За «Торпедо» забил Илья Стефанович.

Таким образом, железнодорожники стали восьмыми по итогам сезона в РПЛ. «Торпедо» заняло 16-е место и вылетело в Первую лигу.

Ранее Баринов ответил на вопрос о мечте попробовать силы в Европе.

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