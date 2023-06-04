Фролов: против «Спартака» играть проще, чем с «Факелом»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов прокомментировал победу команды над «Спартаком» в 30-м туре чемпионата России.

«У них были моменты, но где‑то они излишне суетились. Против «Спартака» всегда сложно, но, с другой стороны, проще, чем с «Факелом». Они дают играть, «Факел» же закрывается, плюс у них дома тяжело. В Воронеже было жёстче, чем сейчас», — цитирует Фролова «Матч ТВ».

Игра в Самаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в составе победителей забил Бенхамин Гарре. Нападающий красно-белых Квинси Промес не смог реализовать пенальти, Фролов парировал удар.

«Спартак», несмотря на поражение, стал бронзовым призёром. «Крылья» заняли 12-е место и покинули зону стыковых матчей.

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