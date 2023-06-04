Корнеев: в следующем сезоне никто Абаскалю поблажек делать не будет

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в сезоне-2022/23.

«Это первый год работы Абаскаля в России, в РПЛ. В целом результат приемлемый. Бронза — всё-таки тоже медаль. Однако в следующем сезоне никто Абаскалю поблажек делать не будет», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

3 июня «Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата. Также красно-белые вылетели из Кубка страны, уступив тольяттинскому «Акрону» (1:2).

Ранее сообщалось, что Промес не реализовал больше всех пенальти в сезоне-2022/23 в РПЛ.