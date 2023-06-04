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Корнеев: в следующем сезоне никто Абаскалю поблажек делать не будет

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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в сезоне-2022/23.
Корнеев: в следующем сезоне никто Абаскалю поблажек делать не будет
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«Это первый год работы Абаскаля в России, в РПЛ. В целом результат приемлемый. Бронза — всё-таки тоже медаль. Однако в следующем сезоне никто Абаскалю поблажек делать не будет», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

3 июня «Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата. Также красно-белые вылетели из Кубка страны, уступив тольяттинскому «Акрону» (1:2).

Ранее сообщалось, что Промес не реализовал больше всех пенальти в сезоне-2022/23 в РПЛ.

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