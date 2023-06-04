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Губернатор Самарской области: «Крылья Советов» постараются сохранить лидеров команды

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал понять, что перед руководством «Крыльев Советов» поставлена задача сохранить костяк команды на сезон-2023/24.

«Мы не можем по ценнику конкурировать с «Зенитом» или московскими командами, посмотрите, какие траты они несут. Конечно, есть переживания, что такую команду разберут. Мы стараемся сохранить всех игроков», — цитирует Азарова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что сейчас «Крылья» вышли «на другой уровень».

«Всегда ждём наилучших результатов, в этом году немного не везло», — добавил Азаров.

«Крылья» в матче 30-го тура обыграли московский «Спартак» (1:0). Самарский клуб по итогам чемпионата России занял 12-е место, обеспечив себе место в РПЛ на следующий сезон.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что продолжит руководить самарской командой в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

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