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Карпов: Малышев может стать президентом ФК «Спартак»

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В руководящем составе московского «Спартака» могут произойти существенные изменения в ближайшем межсезонье.

Член совета директоров Олег Малышев может стать президентом «Спартака», Евгений Мележиков покинет клуб, написал Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что на место гендиректора претендуют генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев и президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов.

«Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23. Красно-белые вылетели из Кубка страны, уступив тольяттинскому «Акрону» (1:2).

Ранее Георгий Джикия получил красную карточку, находясь на скамейке запасных в матче с «Крыльями».

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