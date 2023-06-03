«Вест Хэм» оспорил в CAS решение ФИФА заплатить ЦСКА долг за трансфер Влашича

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что лондонский «Вест Хэм» все ещё пытается уйти от оплаты трансфера полузащитника Николы Влашича.

«Вест Хэм» обжаловал решение палаты по разрешению споров ФИФА в CAS. Ждём, когда будет назначена дата рассмотрения. Но очевидно, что у CAS нет вариантов, кроме как поддержать решение ФИФА» — цитирует Бабаева РИА Новости.

При этом он дал понять, что если «Вест Хэм» в течение 30 дней не выполнит свои обязательства, то армейский клуб может обратиться в дисциплинарный комитет ФИФА, который применит санкции к английскому клубу.

Хорватский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из армейского клуба в августе 2021 года. В минувшем сезоне Влашич провёл в составе «молотобойцев» 31 матч, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В настоящий момент игрок защищает цвета «Торино».

Ранее Евгений Гинер высказался о ситуации с трансфером хорватского полузащитника Влашича из армейского клуба в «Вест Хэм».