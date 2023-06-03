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«Вест Хэм» оспорил в CAS решение ФИФА заплатить ЦСКА долг за трансфер Влашича

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что лондонский «Вест Хэм» все ещё пытается уйти от оплаты трансфера полузащитника Николы Влашича.
«Вест Хэм» оспорил в CAS решение ФИФА заплатить ЦСКА долг за трансфер Влашича
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«Вест Хэм» обжаловал решение палаты по разрешению споров ФИФА в CAS. Ждём, когда будет назначена дата рассмотрения. Но очевидно, что у CAS нет вариантов, кроме как поддержать решение ФИФА» — цитирует Бабаева РИА Новости.

При этом он дал понять, что если «Вест Хэм» в течение 30 дней не выполнит свои обязательства, то армейский клуб может обратиться в дисциплинарный комитет ФИФА, который применит санкции к английскому клубу.

Хорватский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из армейского клуба в августе 2021 года. В минувшем сезоне Влашич провёл в составе «молотобойцев» 31 матч, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В настоящий момент игрок защищает цвета «Торино».

Ранее Евгений Гинер высказался о ситуации с трансфером хорватского полузащитника Влашича из армейского клуба в «Вест Хэм».

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