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Медина считает, что ЦСКА мог бы уверенно выступить в еврокубках

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Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина считает, что высокий уровень футболистов позволил бы армейской команде успешно сыграть в еврокубках.
Медина считает, что ЦСКА мог бы уверенно выступить в еврокубках
  • РИА Новости

«В конце этого сезона мы смогли собраться, с такой силой мы бы смогли уверенно участвовать в еврокубках», — цитирует Медину ТАСС.

По его словам, конечно, очень жалко, что ЦСКА не может выйти в Лигу чемпионов.

«Тогда второе место было бы ещё приятнее. Надеюсь, что в скором времени все вернётся на круги своя», — добавил латиноамериканец.

ЦСКА занял второе место по итогам чемпионата России сезона-2022/23. Армейцы в финале Кубка страны сыграют с «Краснодаром» 11 июня на стадионе «Лужники». В отсутствие санкций московский клуб пробился бы в еврокубки.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Валерий Карпин заявил, что нет никакого смысла в распределении мест в РПЛ, поскольку это ничего не даёт.

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