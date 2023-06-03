Бабаев: стоит задуматься о реформе РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что стоит задуматься о реформе Российской премьер-лиги.

«Считаю, что стоит задуматься о реформе РПЛ. На примере Кубка мы видим, что это оправданно — особенно в изоляции, когда у нас нет международных турниров. Когда, если не сейчас, попробовать и поэкспериментировать? Думаю, что имеет смысл это сделать, но решение должен принимать РФС», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

В мае президент РПЛ Александр Алаев заявлял, что в новом сезоне формат проведения чемпионата России может быть изменён. «Зенит» (70 очков) стал чемпионом РПЛ. На втором месте расположился ЦСКА (58), на третьем — «Спартак» (54), на четвёртом — «Ростов» (53). «Ахмат» — пятый (50).

Ранее президент «Урала» Иванов выступил против реформы РПЛ.