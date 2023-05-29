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Президент «Урала» Иванов выступил против реформы РПЛ

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможной реформе в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2023/24.
Президент «Урала» Иванов выступил против реформы РПЛ
  • РИА Новости

«Для чего нужен плей-офф? У нас много реформаторов, вот ФНЛ реформировали — сезон новый скоро начнётся, мы не знаем, когда ребятам собираться, в какой лиге будет играть «Урал-2» — в десятой зоне восьмой лиги или в зоне «Серебро», «Золото»? Нам же никто не сказал перед сезоном, как будет. Разве это справедливо?» — цитирует Иванова «РБ Спорт».

В мае президент РПЛ Александр Алаев заявлял, что в новом сезоне формат проведения чемпионата России может быть изменён. «Зенит» (67) досрочно стал чемпионом РПЛ. На втором месте располагается ЦСКА (55), на третьем — «Спартак» (54), на четвёртом — «Ростов» (50) с матчем в запасе. «Динамо» расположилось на седьмом (45). 

Ранее нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о вероятности возвращения Российской премьер-лиги (РПЛ) к системе «весна — осень».

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