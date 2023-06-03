Андреева за месяц до Уимблдона пока не получила британскую визу

Россиянка Мирра Андреева не уверена, что сможет принять участие в Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2023 года.

«Я всё ещё ограничена в выступлении на турнирах. Но я пока не получила визу, так что посмотрим, смогу ли я участвовать в Уимблдоне», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Теннисистка дала понять, что в отсутствие британской визы она выберет другой турнир.

«Возможно, буду выступать на турнирах ITF», — добавила Андреева.

16-летняя россиянка в матче третьего круга «Ролан Гаррос» уступила американке Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 1:6.

Уимблдон 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Андреева может записать себе в плюс выступление на «Ролан Гаррос».