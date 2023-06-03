Андреева за месяц до Уимблдона пока не получила британскую визу
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«Я всё ещё ограничена в выступлении на турнирах. Но я пока не получила визу, так что посмотрим, смогу ли я участвовать в Уимблдоне», — сказала Андреева на пресс-конференции.
Теннисистка дала понять, что в отсутствие британской визы она выберет другой турнир.
«Возможно, буду выступать на турнирах ITF», — добавила Андреева.
16-летняя россиянка в матче третьего круга «Ролан Гаррос» уступила американке Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 1:6.
Уимблдон 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.
Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Андреева может записать себе в плюс выступление на «Ролан Гаррос».