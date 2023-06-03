Тарпищев: Андреева может записать себе в плюс выступление на «Ролан Гаррос»
- РИА Новости
«Очень обидное поражение Андреевой, но она «наелась». Жалко, что не смогла пройти дальше. Андреева играла не хуже, ни в чём не уступала Гауфф. В любом случае выступление в этом году на «Ролан Гаррос» может записать себе в плюс», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Россиянка уступила американке Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.
В следующем круге американка сыграет с победителем матча между Анной Шмидловой (Словакия) и Кейлой Дей (США).
Ранее Александрова уступила Хаддад-Майе в третьем круге «Ролан Гаррос».