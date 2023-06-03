Тарпищев: Андреева может записать себе в плюс выступление на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил игру Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

«Очень обидное поражение Андреевой, но она «наелась». Жалко, что не смогла пройти дальше. Андреева играла не хуже, ни в чём не уступала Гауфф. В любом случае выступление в этом году на «Ролан Гаррос» может записать себе в плюс», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянка уступила американке Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.

В следующем круге американка сыграет с победителем матча между Анной Шмидловой (Словакия) и Кейлой Дей (США).

Ранее Александрова уступила Хаддад-Майе в третьем круге «Ролан Гаррос».