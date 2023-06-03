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Тарпищев: Андреева может записать себе в плюс выступление на «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил игру Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».
Тарпищев: Андреева может записать себе в плюс выступление на «Ролан Гаррос»
  • РИА Новости

«Очень обидное поражение Андреевой, но она «наелась». Жалко, что не смогла пройти дальше. Андреева играла не хуже, ни в чём не уступала Гауфф. В любом случае выступление в этом году на «Ролан Гаррос» может записать себе в плюс», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянка уступила американке Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.

В следующем круге американка сыграет с победителем матча между Анной Шмидловой (Словакия) и Кейлой Дей (США).

Ранее Александрова уступила Хаддад-Майе в третьем круге «Ролан Гаррос».

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