Экс-директор «Чертаново» Ларин ответил на вопрос о своём будущем

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о своём будущем.

«Пока у меня двухмесячная пауза. У меня всё очень насыщенно получилось: Нижний, Воронеж, сейчас Самара. В общем, надо отдохнуть. Про будущее лучше меня через два месяца спрашивать», — цитирует Ларина Sport24.

24 мая стало известно, что бывший директор «Чертаново» освобождён из-под стражи — Мосгорсуд принял апелляцию защиты бывшего директора.

28 сентября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, он завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее Ларин процитировал Ремарка после освобождения из-под стражи.