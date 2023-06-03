Экс-директор «Чертаново» Ларин ответил на вопрос о своём будущем
- РИА Новости
«Пока у меня двухмесячная пауза. У меня всё очень насыщенно получилось: Нижний, Воронеж, сейчас Самара. В общем, надо отдохнуть. Про будущее лучше меня через два месяца спрашивать», — цитирует Ларина Sport24.
24 мая стало известно, что бывший директор «Чертаново» освобождён из-под стражи — Мосгорсуд принял апелляцию защиты бывшего директора.
28 сентября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, он завышал число игроков в академии ради финансирования.
Ранее Ларин процитировал Ремарка после освобождения из-под стражи.