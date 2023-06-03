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Хави: возвращение Месси — приоритет «Барселоны»

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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в клуб.
Хави: возвращение Месси — приоритет «Барселоны»
  • Gettyimages.ru

«Наши приоритеты ясны: я бы очень хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону». Я уже говорил с ним. Как я уже отмечал в прошлом, всё зависит от самого Лео», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Его контракт с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Каталонцы готовы платить 35-летнему футболисту €12—13 млн в год после вычета налогов. Самым выгодным предложением для игрока остаётся вариант с саудовским «Аль-Хилялем», который готов платить форварду €1,2 млрд за два года. 

Ранее Хави заявил, что Месси примет решение о будущем на следующей неделе.

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