Хави: возвращение Месси — приоритет «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в клуб.

«Наши приоритеты ясны: я бы очень хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону». Я уже говорил с ним. Как я уже отмечал в прошлом, всё зависит от самого Лео», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Его контракт с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Каталонцы готовы платить 35-летнему футболисту €12—13 млн в год после вычета налогов. Самым выгодным предложением для игрока остаётся вариант с саудовским «Аль-Хилялем», который готов платить форварду €1,2 млрд за два года.

Ранее Хави заявил, что Месси примет решение о будущем на следующей неделе.