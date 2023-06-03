Червиченко считает, что после ухода Федуна результаты «Спартака» стали лучше

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результатах команды после того, как команду покинул Леонид Федун.

«Команда займёт место выше в чемпионате и, скорее всего, будет с бронзой. Если взять в процентном соотношении, то у нового «Спартака» результат лучше. Имею в виду, если взять все годы Федуна и поделить на завоёванные трофеи, пока здесь явное преимущество», — цитирует Червиченко Sport24.

«Зенит» (67 очков) досрочно завоевал золотые медали сезона-2022/23. Далее в турнирной таблице расположились ЦСКА (55), «Спартак» (54), «Ростов» (53). В последнем туре 3 июня красно-синие примут команду Валерия Карпина, красно-белые в Самаре сыграют с «Крыльями». Все матчи тура начнутся в 17:00 мск.

Ранее Сергей Гуренко высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля из «Спартака».