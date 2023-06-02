Гуренко высказался о возможной отставке Абаскаля из «Спартака»

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко не уверен, что руководству столичного «Спартака» стоит увольнять Гильермо Абаскаля по окончании чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Не нам судить. Есть руководство клуба, которое ставило цели перед началом сезона. Мы можем только догадываться. Красно-белые могут даже опуститься на четвёртое место в РПЛ, но испанцу продолжат доверять, поскольку команда добилась прогресса. «Спартак» — клуб непредсказуемый. Если спрашивать моё мнение, я бы поставил молодому коллеге три с плюсом. Всё же нельзя сказать, что красно-белые полностью провалились. Случались в их исполнении и яркие матчи. Но и четвёрки Гильермо не заслужил, поскольку его подопечные регулярно теряли очки в тех ситуациях, когда не имели на это права», — заявил Гуренко RT.

Ранее Гуренко заявил, что у столичного ЦСКА больше шансов в борьбе за серебряные медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.