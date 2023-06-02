Гуренко — о борьбе за медали в РПЛ: фаворитом назову ЦСКА

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что у столичного ЦСКА больше шансов в борьбе за серебряные медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Поскольку отечественные клубы в настоящий момент лишены возможности выступать в еврокубках, значимость медалей снизилась. Одно дело, когда раньше команды решали, кто из них в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, и другое, когда просто распределяют серебро и бронзу. Разница не столь велика. Но фаворитами я бы всё-таки назвал армейцев. Во-первых, они играют дома, во-вторых, набрали отличный ход, в-третьих, по весне демонстрируют симпатичный футбол», — заявил Гуренко RT.

Ранее Гуренко заявил, что «Крылья Советов» могут обыграть «Спартак» в матче РПЛ.