Мостовой: предпочтение в борьбе за второе место РПЛ отдаю ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отдал предпочтение ЦСКА в борьбе за второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Предпочтение в борьбе за второе место отдаю ЦСКА. Они играют дома с принципиальным соперником. «Спартаку» будет непросто играть на выезде с «Крыльями», которые бьются в нижней части таблицы. Небольшой фаворит для меня ЦСКА, потому что всё идёт за них», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что для «Ростова» бороться за попадание в топ-3 является хорошим результатом.

«Зенит» (67 очков) досрочно завоевал золотые медали сезона-2022/23. Далее в турнирной таблице расположились ЦСКА (55), «Спартак» (54), «Ростов» (53). В последнем туре 3 июня красно-синие примут команду Валерия Карпина, красно-белые в Самаре сыграют с «Крыльями». Все матчи 30-го тура начнутся в 17:00 мск.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о возможном возвращении в армейский клуб защитника Марио Фернандеса.