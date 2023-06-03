Канчельскис уверен, что ЦСКА завоюет серебряные медали РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах ЦСКА, «Спартака» и «Ростова» на серебряные медали в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Думаю, ЦСКА завоюет серебро РПЛ — «Ростову» дома они не проиграют, у них хорошие шансы на победу. А «Спартак» вполне может уступить «Крыльям», которые будут бороться за выход из зоны стыковых матчей. А так, «Спартак» все свои шансы на серебро прошляпил», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Третьего июня состоится последний тур чемпионата России сезона-2022/23. ЦСКА на своём поле примет «Ростов», а «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» на выезде. Стартовый свисток матчей прозвучит в 17:00 мск.

7 мая «Зенит» досрочно стал чемпионом страны в матче со «Спартаком».

Ранее Канчельскис раскритиковал специалистов Андрея Талалаева и Спартака Гогниева.