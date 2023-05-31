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Канчельскис раскритиковал специалистов Талалаева и Гогниева

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал Андрея Талалаева и Спартака Гогниева.

«Мой топ-2 — это Талалаев и Гогниев. Первый, блин, убил две команды, выведя их в Первую лигу. Талалаев — нонсенс нашего футбола! Второй тренер тех же «Химок», Гогниев, хоть и мало поработал, но запомнился только своими эмоциями, а не набранными очками», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Талалаев стал первым тренером, вылетевшим из Российской премьер-лиги (РПЛ) с тремя клубами. До «Химок» специалист не смог сохранить в турнире «Волгу» (сезон-2013/14) и «Крылья Советов» (сезон-2019/20).

Об отставке Гогниева с поста наставника подмосковной команды стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Рината Билялетдинова. «Химки» находятся на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Ранее Канчельскис ответил на предложение Гогниева высказать все претензии в лицо.

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