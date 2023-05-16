Канчельскис: Гогниев занимается популизмом, я готов с ним встретиться и пообщаться

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на предложение бывшего тренера «Химок» Спартака Гогниева высказать все претензии в лицо.

«Что касается комментариев в мой адрес и в адрес Дмитрия Губерниева со стороны Спартака Гогниева, то я скажу так. Если тренер занимается популизмом, то в моём понимании это не тренер. По-любому мы с ним увидимся и поговорим. Гогниев создаёт себе проблемы на ровном месте. Занимается популизмом, после чего его увольняют. Лучше бы посмотрел и проанализировал все свои выступления и высказывания. Поэтому я готов в любое время встретиться со Спартаком Гогниевым и пообщаться. Ведь я уважительно отношусь как к нему, так и к его работе», — заявил Канчельскис RT.

Ранее Дмитрий Губерниев ответил Гогниеву, который назвал его «быдло-идиотом».