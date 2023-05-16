Губерниев ответил Гогниеву, который назвал его «быдло-идиотом»
- РИА Новости
«На зеркало неча пенять, коли рожа крива. Только это могу сказать в данном случае, не вступая в полемику с этим персонажем», — цитирует Губерниева Sport24.
Гогниев назвал комментатора «быдло-идиотом».
Об отставке тренера стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Рината Билялетдинова. «Химки» находятся на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Ранее Гогниев допустил, что смог бы возглавить «Спартак».