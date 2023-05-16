Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Губерниев ответил Гогниеву, который назвал его «быдло-идиотом»

Короткая ссылка
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова бывшего главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.
Губерниев ответил Гогниеву, который назвал его «быдло-идиотом»
  • РИА Новости

«На зеркало неча пенять, коли рожа крива. Только это могу сказать в данном случае, не вступая в полемику с этим персонажем», — цитирует Губерниева Sport24.

Гогниев назвал комментатора «быдло-идиотом».

Об отставке тренера стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Рината Билялетдинова. «Химки» находятся на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Ранее Гогниев допустил, что смог бы возглавить «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить