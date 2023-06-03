Камоцци: Промес и Соболев — лучшие футболисты «Спартака» в этом сезоне

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о лучших игроках красно-белых в сезоне-2022/23.

«Промес и Соболев — лучшие футболисты «Спартака» в этом сезоне. Они лидеры команды, которые всегда выкладываются на все 100%», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Нидерландец Промес в сезоне-2022/23 провёл за красно-белых 26 матчей и отметился 20 забитыми мячами и семью результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего форварда в €11 млн.

В активе Соболева 15 мячей и девять голевых передач в 32 матчах. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Промесу предъявлено обвинение в контрабанде запрещённых веществ.