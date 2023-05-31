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Губерниев: если суд признает Промеса виновным, он не должен играть за «Спартак»

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что нападающему «Спартака» Квинси Промесу предъявлено обвинение в контрабанде запрещённых веществ.

«Если он будет признан виновным, за «Спартак» он играть не должен. Потому что это, мягко говоря, сомнительная реклама. Я полностью согласен с теми людьми, которые были против предоставления Промесу гражданства России. В итоге ему, в отличие от бразильцев, его и не дали», —цитирует Губерниева Metaratings.

30 мая Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина весом 1370 кг. Две партии наркотиков были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году.

11 января 2023 года стало известно, что игрок подозревается в выплате €250 тыс. в качестве компенсации наркоторговцу, у которого украли 400 кг кокаина.

Ранее Квинси Промес заявил, что хочет перевезти маму в Россию.

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