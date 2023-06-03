Чесноков: Павлюченкова почувствовала вкус больших побед на «Ролан Гаррос»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил игру российской теннисистки Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос».

«Павлюченкова здорово играет на этом турнире. Она нашла свою форму и вновь почувствовала вкус больших побед, которых ей не хватало», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В третьем круге Павлюченкова победила свою соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 4:6, 6:3, 6:0. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с Элизой Мертенс из Бельгии.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос» из-за вируса.