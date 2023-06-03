Чесноков: Павлюченкова почувствовала вкус больших побед на «Ролан Гаррос»
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«Павлюченкова здорово играет на этом турнире. Она нашла свою форму и вновь почувствовала вкус больших побед, которых ей не хватало», — цитирует Чеснокова ТАСС.
В третьем круге Павлюченкова победила свою соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 4:6, 6:3, 6:0. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.
В следующем круге Павлюченкова сыграет с Элизой Мертенс из Бельгии.
Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос» из-за вируса.