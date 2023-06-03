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Чесноков: Павлюченкова почувствовала вкус больших побед на «Ролан Гаррос»

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил игру российской теннисистки Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос».
Чесноков: Павлюченкова почувствовала вкус больших побед на «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

«Павлюченкова здорово играет на этом турнире. Она нашла свою форму и вновь почувствовала вкус больших побед, которых ей не хватало», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В третьем круге Павлюченкова победила свою соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 4:6, 6:3, 6:0. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с Элизой Мертенс из Бельгии.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос» из-за вируса.

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