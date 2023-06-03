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Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос» из-за вируса

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Действующая победительница Уимблдона казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объяснила, почему снялась с Открытого чемпионата Франции.
Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос» из-за вируса
  • Gettyimages.ru

«Сегодня я старалась на разминке, но почувствовала, что будет правильно сняться, потому что играть в таких условиях очень тяжело. На фоне моей аллергии иммунитет просто ослаб, и я что-то подцепила», — заявила Рыбакина на пресс-конференции.

Спортсменка должна была провести матч за выход в 1/4 финала турнира с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, но встречу отменили из-за снятия представительницы Казахстана.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Соррибес-Тормо сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Ранее российский теннисист Карен Хачанов отказался отвечать на вопрос украинского журналиста о ситуации на Украине.

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