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Марин: Малком находится на космическом уровне по сравнению с другими игроками РПЛ

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Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин высказался о том, кто, по его мнению, является лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).
Марин: Малком находится на космическом уровне по сравнению с другими игроками РПЛ
  • РИА Новости

«Он отличается от всех футболистов лиги своим качеством игры и выдающимися показателями. Малком по сравнению с другими игроками РПЛ находится на совершенно другом, космическом уровне», — цитирует Марина Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит». 28 мая игрока вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).

Ранее Малком выразил мнение о бомбардирской гонке в РПЛ с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

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