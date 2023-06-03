Марин: Малком находится на космическом уровне по сравнению с другими игроками РПЛ

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин высказался о том, кто, по его мнению, является лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Он отличается от всех футболистов лиги своим качеством игры и выдающимися показателями. Малком по сравнению с другими игроками РПЛ находится на совершенно другом, космическом уровне», — цитирует Марина Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит». 28 мая игрока вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).

Ранее Малком выразил мнение о бомбардирской гонке в РПЛ с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.