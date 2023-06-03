Малком о бомбардирской гонке в РПЛ с Промесом: меня не заботят индивидуальные призы

Нападающий «Зенита» Малком выразил мнение о бомбардирской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ) с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Совершенно точно не думаю о том, как именно закончится бомбардирская гонка. Индивидуальные призы, награды, победы и личные рекорды никакого значения для меня не имеют. Всё, что меня интересует, всё, что меня заботит, — это чтобы команда, цвета которой я защищаю, побеждала, становилась лучшей из года в год», — цитирует Малкома «Фонтанка».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит». 28 мая игрока вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).

Нидерландец Промес в сезоне-2022/23 провёл за красно-белых 26 матчей и отметился 20 забитыми мячами и семью результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего форварда в €11 млн.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Промесу предъявлено обвинение в контрабанде запрещённых веществ.