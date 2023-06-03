Олимпийский чемпион Лесун призвал соглашаться выступать на турнирах в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун выразил мнение, что российским спортсменам стоит соглашаться выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Думаю, нужно соглашаться. С флагом, без флага — мировая элита знает, откуда человек приехал. А то, что творятся какие-то подковёрные игры, — это второстепенно. Да и короткий век у спортсмена. Мечта каждого — выступать на Олимпиаде», — цитирует Лесуна РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Многие спортивные федерации выполнили рекомендации МОК в отношении россиян. Международный союз современного пятиборья пока не допустил россиян и белорусов до турниров под своей эгидой.

Ранее Лесун заявил, что можно было бы попробовать организовать альтернативные Олимпиаде соревнования.