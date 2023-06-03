Олимпийский чемпион Лесун призвал создать альтернативные Олимпийским играм соревнования

Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун заявил, что можно было бы попробовать организовать альтернативные Олимпиаде соревнования.

«Понятно, что нужны большие вложения, окупаемости на первых порах не будет, но попробовать можно было бы. Если бы были возможности, административный ресурс. И конкуренцию бы создали для МОК, они бы начали как-то двигаться. А так МОК имеет монополию на олимпизм», — цитирует Лесуна РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Многие спортивные федерации выполнили рекомендации МОК в отношении россиян. Международный союз современного пятиборья пока не допустил россиян и белорусов до турниров под своей эгидой.

Ранее президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов заявил, что главные действующие лица мирового спорта с нетерпением ждут возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международную арену.