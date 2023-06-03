Олимпийский чемпион Лесун призвал создать альтернативные Олимпийским играм соревнования
- РИА Новости
«Понятно, что нужны большие вложения, окупаемости на первых порах не будет, но попробовать можно было бы. Если бы были возможности, административный ресурс. И конкуренцию бы создали для МОК, они бы начали как-то двигаться. А так МОК имеет монополию на олимпизм», — цитирует Лесуна РИА Новости.
Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Многие спортивные федерации выполнили рекомендации МОК в отношении россиян. Международный союз современного пятиборья пока не допустил россиян и белорусов до турниров под своей эгидой.
Ранее президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов заявил, что главные действующие лица мирового спорта с нетерпением ждут возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международную арену.