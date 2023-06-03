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Аминов считает, что в мире спорта уже лопается терпение в ожидании россиян

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Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов считает, что главные действующие лица мирового спорта с нетерпением ждут возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международную арену.

«Внутри самого мирового спорта уже лопается терпение, другие страны понимают второстепенность турниров без участия в них россиян и белорусов», — цитирует Аминова ТАСС.

Глава ФСПР верит, что «справедливость и честный спорт возьмут верх».

«Наше отстранение надуманное. Отсутствие россиян и белорусов ставит под сомнение результаты соревнований. Все это понимают и хотят полного соблюдения Олимпийской хартии», — добавил Аминов.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Многие спортивные федерации выполнили рекомендации МОК в отношении россиян. Международный союз современного пятиборья (UIPM) пока не допустил россиян и белорусов до турниров под своей эгидой.

Ранее Аминов заявил, что российским пятиборцам дадут шанс отобраться на Олимпиаду.

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