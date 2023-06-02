Аминов надеется, что российским пятиборцам дадут шанс отобраться на Олимпиаду

Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов выразил надежду, что россиян допустят до квалификационных соревнований перед летней Олимпиадой 2024 года в Париже.

«Я верю, что мы можем выступить на Олимпийских играх в Париже. Даже если нас допустят до участия в отборе на Игры в 2024 году, то всё равно останется шанс поехать в Париж», — цитирует Аминова ТАСС.

По его словам, у спортсменов сборной России по пятиборью из-за недопуска к международным соревнованиям сейчас нет никакого рейтинга.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Многие спортивные федерации выполнили рекомендации МОК по россиянам. Международный союз современного пятиборья (UIPM) пока не допустил россиян и белорусов до турниров под своей эгидой.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

Ранее Станислав Поздняков сообщил, что организация старается донести до МОК нелегитимность его рекомендаций.