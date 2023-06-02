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Аминов надеется, что российским пятиборцам дадут шанс отобраться на Олимпиаду

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Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов выразил надежду, что россиян допустят до квалификационных соревнований перед летней Олимпиадой 2024 года в Париже.
Аминов надеется, что российским пятиборцам дадут шанс отобраться на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Я верю, что мы можем выступить на Олимпийских играх в Париже. Даже если нас допустят до участия в отборе на Игры в 2024 году, то всё равно останется шанс поехать в Париж», — цитирует Аминова ТАСС.

По его словам, у спортсменов сборной России по пятиборью из-за недопуска к международным соревнованиям сейчас нет никакого рейтинга.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Многие спортивные федерации выполнили рекомендации МОК по россиянам. Международный союз современного пятиборья (UIPM) пока не допустил россиян и белорусов до турниров под своей эгидой.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

Ранее Станислав Поздняков сообщил, что организация старается донести до МОК нелегитимность его рекомендаций.

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