Президент «Бордо» подаст жалобу на фаната, из-за которого прервали матч Лиги 2

Президент «Бордо» Жерар Лопес подаст жалобу на человека, который толкнул полузащитника «Родеза» Люка Буаде в матче 38‑го тура второго французского футбольного дивизиона, после чего игра была прервана.

«Чтобы защитить права клуба и организации, мы подадим жалобу на этого человека», — цитирует пресс-службу «Бордо» Franceinfo.

Буаде открыл счёт на 23-й минуте игры и начал праздновать гол, после чего на поле появился зритель и толкнул футболиста. Хавбек лежал на земле некоторое время, после чего арбитр отправил команды по раздевалкам. Нарушителя нейтрализовала служба безопасности стадиона.

«Бордо» занимает третье место в таблице и сохраняет шансы на выход в Лигу 1, «Родез» идёт 17‑м и борется за выживание.

Ранее Английская премьер-лига (АПЛ) поддержала арбитра финала Лиги Европы Энтони Тейлора и его семью после нападения фанатов «Ромы» в аэропорту Будапешта.